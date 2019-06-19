Число пострадавших из-за землетрясения в Японии достигло 30 человек

Количество пострадавших от землетрясения на севере Японии увеличилось до 30 человек. У двоих — серьезные травмы. Об этом сообщает агентство Киодо в среду, 19 июня.

Ранее стало известно о 26 пострадавших. Землетрясение мощностью 6,7 баллов накануне спровоцировало оползни, сбои в энергоснабжении и потребовало эвакуации тысяч жителей в префектурах Ямагата и Ниигата.

Травмы в основном получены из-за потери равновесия во время подземных толчков. Сообщений о пропавших без вести нет.

Как отмечает агентство, большая часть эвакуированных вернулись в жилища утром в среду.