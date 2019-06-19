Стрелявший по прохожим мужчина задержан в Москве

Полиция задержала мужчину, стрелявшего по прохожим из ружья на юге столицы. Об этом 19 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.

Полиции удалось задержать подозреваемого после проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Им оказался 28-летний москвич. Установлено, что мужчина стрелял по прохожим из окна своей квартиры», — сказано в сообщении.

Московский стрелок ранил мужчину и женщину, которым позже оказали медицинскую помощь. После обстрела подозреваемый выбросил оружие в подмосковный водоем. Он не смог объяснить мотивы своего поступка.

Пресс-служба отдельно сообщает о результатах экспертизы по оружию.

«Согласно результатам баллистической экспертизы, данный предмет является охотничьим пневматическим ружьем калибра 6.35 мм», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый заключен под стражу.