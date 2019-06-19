Меркель не намерена отменять рабочие поездки из-за своего самочувствия

Такое заявление сделала зампредставителя немецкого правительства Ульрике Деммер.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель почувствовала себя на плохо в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время исполнения национальных гимнов Меркель стояла рядом с украинским лидером и ее начало трясти. Позже она объяснила свое состояние обезвоживанием из-за установившейся в Берлине жары - накануне в немецкой столице было 30 градусов выше нуля.

Как отметила Деммер, Меркель отлично себя чувствует и рада принимать участие в мероприятиях, которые запланированы в ее рабочем графике. Канцлер не будет отменять поездки в Гослар и Дрезден - они пройдут в соответствии с расписанием.