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17:21   19 Июня 2019
Весь мир

Меркель не намерена отменять рабочие поездки из-за своего самочувствия

Меркель не намерена отменять рабочие поездки из-за своего самочувствия

Такое заявление сделала зампредставителя немецкого правительства Ульрике Деммер.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель почувствовала себя на плохо в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время исполнения национальных гимнов Меркель стояла рядом с украинским лидером и ее начало трясти. Позже она объяснила свое состояние обезвоживанием из-за установившейся в Берлине жары - накануне в немецкой столице было 30 градусов выше нуля.

Как отметила Деммер, Меркель отлично себя чувствует и рада принимать участие в мероприятиях, которые запланированы в ее рабочем графике. Канцлер не будет отменять поездки в Гослар и Дрезден -  они пройдут в соответствии с расписанием.

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Автор: Ольга Шпакова
#меркель #германия #фрг #политика #весь мир #зеленский

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