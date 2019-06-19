Жириновский предложил депутатам смотреть Прямую линию стоя

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил депутатам стоя смотреть предстоящую Прямую линию.

Парламентарий считает, что это придаст мероприятию «более торжественный характер». Также политик добавил, что депутаты не должны выходить во время Прямой линии попить чаю. По его словам, все это должны будут фиксировать их помощники.

«Предлагаю депутатам в своем кабинете стоя слушать все выступление по Прямой линии, это будет более чувствительно, чтоб это не было так: да ладно, чай пойду попить», — сказал он.

Напомним, Прямая линия начнется в четверг, 20 июня, в 12.00. На данный момент россияне прислали более миллиона вопросов. Их можно задавать посредством СМС, звонков, на сайте, в соцсетях и в специальном мобильном приложении.