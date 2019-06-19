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16:57   19 Июня 2019
Россия

Сбор подписей за самовыдвижение Беглова переходит в финальную стадию

Сбор подписей за самовыдвижение Беглова переходит в финальную стадию

Волонтеры штаба врио главы Петербурга Александра Беглова практически собрали нужные 76 тысяч подписей за его выдвижение на выборах, которые пройдут в сентябре.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря предвыборного штаба Сергея Кормилицына в среду, 19 июня. 

«Точной сводки по числу подписей на сегодня не сформировано, — отметил Кормилицын.

По его словам, инструменты сбора подписей остались прежние: это пикеты на улицах и в вестибюлях метро, а также поквартирные обходы.

«Думаю, в итоге будет подписей, как говорится, с запасом: активность горожан, поддерживающих нашего кандидата, очень высокая», — добавил он.

Кормилицын также рассказал, что 24 июня в Петербурге торжественно откроется общественная приемная врио.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #подписи #беглов

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