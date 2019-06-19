Беглов запретил принуждать людей пользоваться «Единой картой петербуржца»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заверил, что проект «Единая карта петербуржца» был создан только для удобства жителей. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Беглов рассказал, что вчера получил карту. Он отметил, что единая карта многофункциональна. Так, на нее могут поступать зарплаты и пенсии, ею можно расплачиваться на транспорте. Карта может содержать данные медицинского полиса, льгот и даже электронную подпись.

«По этой карте уже много скидок на экскурсии, в магазины. И все это будет расширяться», — написал глава города.

Врио губернатора также прокомментировал слухи, что кого-то якобы насильно заставляют получать карты. По словам Беглова, это абсолютно добровольное дело.

«Заставлять человека получать карту – я это расцениваю как неуважение к человеку», — считает он.

Беглов запретил заставлять кого-либо насильно пользоваться картой. Он подчеркнул, что это, в первую очередь, касается бюджетных организаций.

Глава города попросил петербуржцев сообщать о таких случаях и пообещал разобраться.