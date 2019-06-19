Госдума отменила пленарное заседание в день Прямой линии с Путиным

Госдума отменила пленарное заседание 20 июня из-за Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 19 июня сообщает РИА Новости.

Депутаты приняли постановление, согласно которому 20 июня будет считаться рабочим днем в комитетах и комиссиях Государственной думы. Это правило касается также и думских фракций.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что депутаты проявляют большой интерес к трансляции. Члены фракций Госдумы хотели бы посмотреть прямую линию с президентом, ведь это касается их избирательных округов, да и в целом парламентариям интересно послушать ответы на вопросы.

«Политика сегодня» напоминает, трансляция Прямой линии начнется 20 июня в 12:00 в эфире телеканалов «Первый», «Россия 24», «Россия 1», «НТВ», «ОТР», «МИР», а также на радиостанциях «Маяк», «Вести FM», и «Радио России».

Пользователи социальных сетей также смогут увидеть прямую трансляцию. Задать вопросы президенту можно будет до окончания программы 20 июня.