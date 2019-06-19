Экипаж МКС вернется на Землю 25 июня

Экипаж Международной космической станции (МКС) возвратится на Землю утром 25 июня. Об этом говорится в распространенном 19 июня сообщении головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

«Приземление спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11» — 25 июня 5.48 мск», — заявили в ЦНИИмаш.

На Землю с МКС вернутся российский космонавт Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. Они прибыли на станцию в декабре минувшего года.

Ранее на сайте NASA появилось сообщение, что переходные люки между МКС и «Союзом» будут закрыты 24 июня в 23.10 мск. Расстыковка от станции запланирована на 25 июня в 2.25, включение двигателей корабля для схода с орбиты — в 4.54