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16:31   19 Июня 2019
Россия

Экипаж МКС вернется на Землю 25 июня

Экипаж МКС вернется на Землю 25 июня

Экипаж Международной космической станции (МКС) возвратится на Землю утром 25 июня. Об этом говорится в распространенном 19 июня сообщении головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

«Приземление спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11» — 25 июня 5.48 мск», — заявили в ЦНИИмаш.

На Землю с МКС вернутся российский космонавт Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. Они прибыли на станцию в декабре минувшего года.

Ранее на сайте NASA появилось сообщение, что переходные люки между МКС и «Союзом» будут закрыты 24 июня в 23.10 мск. Расстыковка от станции запланирована на 25 июня в 2.25, включение двигателей корабля для схода с орбиты — в 4.54

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Автор: Арсений Аскольский
#наса #роскосмос #мкс

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