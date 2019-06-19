Жертвами аномальной жары в Индии стали 92 человека

Жертвами аномальной жары на северо-востоке Индии стали 92 человека. Об этом пишет агентство Синьхуа, ссылаясь на местные власти.

Ранее сообщалось о 29 погибших.

Известно, что 41 человек погиб в округе Аурангабад, 35 – в округе Гайя, 14 — в округе Навада и два — в Джамуи.

Последние недели в Бихаре сохраняется аномальная для этого сезона жара — температура ежедневно превышает 40 градусов. В Нью-Дели столбик термометра 10 июня превысил отметку в 50 градусов. Это самый высокий показатель в истории столицы Индии.

Аномальная жара и высокая влажность стали причиной вспышки острого энцефалита. Болезнь унесла жизни 128 детей менее чем за три недели.