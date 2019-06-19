Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

 Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста

Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста
Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

 Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»

Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»
Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

 Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ

Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ
Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

 Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста

Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста
Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

 Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»

Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»
Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

 Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ

Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ
16:11   19 Июня 2019
Россия

Проблемы, на которые в этом году жалуются Путину, власти начали решать до Прямой линии

Проблемы, на которые в этом году жалуются Путину, власти начали решать до Прямой линии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тенденцией текущего года при подготовке Прямой линии с Владимиром Путиным стало то, что многие обращения к главе страны начинают решаться до начала общения президента с россиянами. 

«В этом году все начинает сдвигаться с мертвой точки до озвучивания президенту. То есть, стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры»,— отметил он.

Песков назвал такую тенденцию позитивной. Путин с момента начала сбора вопросов порционно получает весь массив. В последние дни он традиционно осваивает его. Некоторое видеообращения российский лидер смотрит лично, отметил Песков.

«И на основе этого потом мы пытаемся понять, есть ли у нас точная информация о той или иной проблеме или нет. Этот процесс продолжается фактически до последней минуты», — рассказал представитель президента.

Ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в четверг, 20 июня, в 12:00 мск. Вопросы принимаются с 8:00 9 июня и до окончания программы.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #песков #прямая линия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...