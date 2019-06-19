Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тенденцией текущего года при подготовке Прямой линии с Владимиром Путиным стало то, что многие обращения к главе страны начинают решаться до начала общения президента с россиянами.

«В этом году все начинает сдвигаться с мертвой точки до озвучивания президенту. То есть, стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры»,— отметил он.

Песков назвал такую тенденцию позитивной. Путин с момента начала сбора вопросов порционно получает весь массив. В последние дни он традиционно осваивает его. Некоторое видеообращения российский лидер смотрит лично, отметил Песков.

«И на основе этого потом мы пытаемся понять, есть ли у нас точная информация о той или иной проблеме или нет. Этот процесс продолжается фактически до последней минуты», — рассказал представитель президента.

Ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в четверг, 20 июня, в 12:00 мск. Вопросы принимаются с 8:00 9 июня и до окончания программы.