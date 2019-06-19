Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

 Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста

Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста
Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

 Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»

Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»
Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

 Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ

Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ
Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

 Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста

Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста
Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

 Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»

Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»
Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

 Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ

Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ
15:59   19 Июня 2019
Россия

Москалькова поддержала отмену клеток в судах

Москалькова поддержала отмену клеток в судах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала отмену клеток и боксов для подсудимых в залах заседания. Об этом 19 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Ранее Москалькова согласилась с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, который заявил, что поддерживает отмену клеток в залах судов. 

«Вчера Верховный суд поддержал отмену клеток и боксов для подсудимых в залах заседания. Я считаю такое решение абсолютно верным и оправданным, поскольку это дает подсудимому возможность беспрепятственного общения с адвокатами в ходе заседания, что существенно повышает гарантии защиты», — процитировали Москалькову в пресс-службе.

По ее мнению, когда человека помещают в клетку, это не только мешает ему отстаивать свои права, но и унижает человеческое достоинство. 

«Политика сегодня» напоминает, ранее глава кабмина Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о запрете использовать в залах судебных заседаний защитные кабины, в которые помешают подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Решать проблему поручено Минюсту, МВД и Минфину.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также поднимала эту тему. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...