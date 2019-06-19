Москалькова поддержала отмену клеток в судах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала отмену клеток и боксов для подсудимых в залах заседания. Об этом 19 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Ранее Москалькова согласилась с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, который заявил, что поддерживает отмену клеток в залах судов.

«Вчера Верховный суд поддержал отмену клеток и боксов для подсудимых в залах заседания. Я считаю такое решение абсолютно верным и оправданным, поскольку это дает подсудимому возможность беспрепятственного общения с адвокатами в ходе заседания, что существенно повышает гарантии защиты», — процитировали Москалькову в пресс-службе.

По ее мнению, когда человека помещают в клетку, это не только мешает ему отстаивать свои права, но и унижает человеческое достоинство.

«Политика сегодня» напоминает, ранее глава кабмина Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о запрете использовать в залах судебных заседаний защитные кабины, в которые помешают подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Решать проблему поручено Минюсту, МВД и Минфину.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также поднимала эту тему.