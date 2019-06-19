Совместная следственная группа по рейсу MH17 решила использовать старые данные, в частности сообщения из социальных сетей, в качестве доказательства собственных выводов.

Ранее ССГ, которая расследует катастрофу малазийского Boeing-777 над Донбассом, опубликовала новый доклад по делу, назвав имена четырех подозреваемых. Доказательствами стали данные из сомнительных источников, в том числе старые посты в соцсетях, новости и выдержки из интервью.

Россия опровергает выводы следствия, ведь оно зависимо от некомпетентных источников. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва сможет признать результаты, если будет полноценно участвовать в расследовании.

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing-777 перевозил рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 298 пассажиров. В результате крушения все люди, которые по большей части были подданными Нидерландов, погибли.

ССГ — международная группа под руководством Нидерландов. Она заявляет, что в трагедии якобы виновата Россия. Согласно ее данным, зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого стреляли в самолет, привезли с российской территории, а потом доставили обратно.

Российское министерство обороны указало, что все ракеты, которые рассматривает следствие, были утилизированы после 2011 года. Концерн «Алмаз-Антей» провел ряд экспериментов, который доказал, что лайнер сбили с территории, подконтрольной украинской армии. Однако расследование проигнорировало данные.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад отмечал, что ракета могла быть на вооружении Украины или оказаться у ополченцев. К тому же, расследование инцидента ангажировано, а следствие изначально решило «повесить преступление на русских».