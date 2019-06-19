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15:59   19 Июня 2019
Россия

Следователи по делу MH17 использовали как доказательства старые данные из соцсетей

Следователи по делу MH17 использовали как доказательства старые данные из соцсетей

Совместная следственная группа по рейсу MH17 решила использовать старые данные, в частности сообщения из социальных сетей, в качестве доказательства собственных выводов.

Ранее ССГ, которая расследует катастрофу малазийского Boeing-777 над Донбассом, опубликовала новый доклад по делу, назвав имена четырех подозреваемых. Доказательствами стали данные из сомнительных источников, в том числе старые посты в соцсетях, новости и выдержки из интервью.

Россия опровергает выводы следствия, ведь оно зависимо от некомпетентных источников. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва сможет признать результаты, если будет полноценно участвовать в расследовании.

Следователи по делу MH17 использовали как доказательства старые данные из соцсетей

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing-777 перевозил рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 298 пассажиров. В результате крушения все люди, которые по большей части были подданными Нидерландов, погибли.

ССГ — международная группа под руководством Нидерландов. Она заявляет, что в трагедии якобы виновата Россия. Согласно ее данным, зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого стреляли в самолет, привезли с российской территории, а потом доставили обратно.

Российское министерство обороны указало, что все ракеты, которые рассматривает следствие, были утилизированы после 2011 года. Концерн «Алмаз-Антей» провел ряд экспериментов, который доказал, что лайнер сбили с территории, подконтрольной украинской армии. Однако расследование проигнорировало данные.

Следователи по делу MH17 использовали как доказательства старые данные из соцсетей

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад отмечал, что ракета могла быть на вооружении Украины или оказаться у ополченцев. К тому же, расследование инцидента ангажировано, а следствие изначально решило «повесить преступление на русских».

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Автор: Анна Манц
#донбасс #расследование #крушение #mh17 #соцсети

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