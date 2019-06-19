Резник в попытке помочь Соболь и Албину оказал им медвежью услугу, считает Пучков

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник, ранее пойманный на употреблении наркотиков, устроил в ходе своего выступления скандал вместо того, чтобы заняться насущными проблемами горожан.

Как пишет ФАН, парламентарий выразил беспокойство касательно юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, которая метит в столичные мундепы.

Резник также решил заступиться и за экс-вице-губернатора Игоря Албина, который во время работы в Смольном развалил все, что можно, отмечает СМИ. Однако Резник с этим не согласен и считает, что это якобы нынешний Смольный перекладывает всю вину на Албина.

Ключевой мыслью эмоционального монолога Резника стало то, что ответственность за «травлю» тех, кто иначе мыслит, лежит на врио губернатора Петербурга Александре Беглове и его команде.

Как указывает ФАН, Резник готов выдвигать даже самые нелепые обвинения, лишь бы отвести удар от себя и своего приятеля Игоря Албина.

Однако депутат оказывает медвежью услугу тем, за кого пытается заступиться, уверен петербуржец, писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (Goblin).

«Вместо того, чтобы пойти сдать анализы [на наркотики] и публично сказать: граждане, я чист, все это гнусный навет! — вместо этого устраиваются какие-то истерики», - отметил собеседник ФАН.

Пучков также выразил мнение, что Резнику из-за неутихающего вокруг него наркоскандала никогда не удастся переизбраться на второй срок.

«Обозначить себя причастным к деяниям какого-то наркомана никто не захочет. Может быть, Резник намеренно хочет замарать, запачкать тех, за кого публично заступается? ... это и называется медвежья услуга», — считает писатель.

Ранее журналисты выяснили, что Резник дружил с Албиным для ведения нелегального водочного бизнеса. Связи с Албиным помогли депутату защитить свои бизнес-интересы.

Постепенно выплывающая наружу правда о Резнике привела к тому, что петербуржцы захотели лишить депутата-наркомана мандата. Активисты передали в ЗакС более 10 тысяч подписей горожан, не желающих видеть Резника парламентарием.