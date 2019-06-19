Депутат Шерин назвал полным бредом выводы голландского следствия о крушении MH17

Совместная следственная группа (ССГ), расследующая причины крушения Боинга МН17 в Донбассе в 2014 году, определилась с версией, которую собирается представить в суде. По мнению сыщиков, самолет сбили из «Бука», к появлению которого на юго-востоке Украине причастны трое россиян и один украинец. Данные об украинском следе в трагедии следователи не рассматривали, предлагают России озвучить их в суде.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии «Политике Сегодня» назвал выводы следствия бредом:

«Это полный бред, я считаю. Потому что они (организаторы катастрофы - прим. ред) рассчитывали, что самолет упадет на территории РФ. Это умышленная или роковая трагедия. Она полностью на плечах украинцев. Это за уши притянутая версия», - заметил депутат.

Совместная следственная группа (ССГ) рассчитывает, что Россия допросит трех россиян, которых подозревают сыщики. На экстрадиции сыщики не настаивают.

«Россия своих граждан выдавать не будет, поскольку это противоречит ее Конституции. Более того, это противоречит и международному праву. Вы предоставьте фотографии, видео — тогда посмотрим», — предлагает Шерин.

Примечательно, что в качестве доказательств виновности трех россиян и одного украинца голландские сыщики на пресс-конференции об итогах расследования представили старые фотографии из соцсетей.