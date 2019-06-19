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15:58   19 Июня 2019
Россия

«Останкино» проверяют после сообщений о минировании

«Останкино» проверяют после сообщений о минировании

Сотрудники правоохранительных органов уже второй раз на неделе проверяют телецентр «Останкино» после анонимного сообщения о минировании. Было принято решение не эвакуировать людей.

Последний раз полиция проверяла «Останкино» два дня назад, 17 июня. Тогда неизвестный прислал на электронную почту телецентра сообщение с угрозой «минирования». Позже эта угроза не подтвердилась.

Волна сообщений и звонков о «минировании» прокатилась по России в январе и затронула города от Дальнего Востока до северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась примерно год назад — в сентябре 2017 года. По данным ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #минирование #останкино

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