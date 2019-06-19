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15:44   19 Июня 2019
Весь мир

Неизвестные пытались поджечь ратушу, суд и вокзал в австрийском Граце

Неизвестные пытались поджечь ратушу, суд и вокзал в австрийском Граце

Неизвестные попытались поджечь четыре важных объекта во втором по величине городе Австрии — Граце. Инцидент произошел в среду, 19 июня.

По данным полиции, целью нападавших стали ратуша, городской суд, здание областного управления города Грац и вокзал. Информации о пострадавших сейчас нет. Правоохранители задержали одного подозреваемого в попытке поджогов. На местах ЧП работают экстренные службы.

Полиция пока исключает наличие политических мотивов в действиях злоумышленников. Ведется розыск других подозреваемых

«Мы советуем повысить бдительность в городских районах», — подчеркнули в полиции.

По официальным данным, задержанным оказался 45-летний гражданин Ирака.  Он мог руководостоваться личными мотивами. Как сообщила телекомпания ORF, ранее задержанному отказали в родительских правах и у него забрали ребенка.

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Автор: Арсений Аскольский
#полиция #австрия #пожог #грац

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