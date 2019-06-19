Филолог объяснила, как правильно писать название Прямой линии с Путиным

В беседе с «Политикой Сегодня» кандидат филологических наук Виктория Васильева уточнила правильное написание названия программы Прямая линия с Владимиром Путиным.

«Вы, наверное, хотите все слова с большой буквы написать? Главное предлог «с» не забудьте с заглавной приписать»,— пошутила филолог.

Виктория Васильева считает, что когда возникают подобные вопросы необходимо обращаться к книгам Розенталя.

«Я считаю, что нужно писать так, как у Розенталя: «Прямая линия с Владимиром Путиным». «Прямая» — с большой, «линия» — с маленькой. Можно никакие кавычки не ставить, потому как кавычки уже устарели и в названии таких передач не ставятся», — полагает Васильева.

Первый эфир программы состоялся в 2001 году, тогда президент ответил на 47 вопросов. Самой продолжительной передача была в 2013 году: Владимир Путин общался с гражданами 4 часа 47 минут. Тогда к президенту обратилось три миллиона человек.