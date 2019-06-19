Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Государственная дума 19 июня приняла закон, который касается помощников членов Госдумы и Совета Федерации. Лица, занимающие должность «правой руки» парламентария на общественных началах, то есть бесплатно, теперь лишены права бесплатного проезда в поездах или междугородних автобусах.

Сейчас помощник сенатора может бесплатно передвигаться на поезде или автобусе в пределах своего субъекта, а «правая рука» депутата — в пределах избирательного округа. Однако в законе не уточняется на кого именно распространяется это право, ведь помощники работают по служебному или трудовому контракту, а также на общественных началах.

Кроме этого, ГД увеличила размер ежемесячного фонда оплаты труда данной должности до 300 тысяч рублей. На данный момент зарплатный фонд составляет 231 тысячу.

Инициаторами законопроекта стали лидеры четырех думских фракций, вице-спикер нижней палаты Александр Жуков и заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин. Они внесли законопроект еще в 2017 году. Документ вступит в силу 1 сентября.