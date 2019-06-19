Совет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова

Проспект Петра Григоренко снова будет носить имя советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщают местные СМИ.

Петиция с требованием вернуть проспекту историческое название набрала на сайте горсовета нужное количество подписей, после чего ее рассмотрели депутаты. Глава Харькова Геннадий Кернес активно поддерживал инициативу.

В результате 59 депутатов выступили за переименование проспекта, 13 были против. Как отмечают СМИ, у здания горсовета собрались протестующие против переименования.

Проспект был переименован в соответствии с законом о декоммунизации, вступившим на Украине в силу с 2015 года. Закон, запрещающий пропаганду советской символики, предполагает переименование городов и улиц, носящих названия в честь советских государственных деятелей.