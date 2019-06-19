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Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

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14:28   19 Июня 2019
Россия

Совет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова

Совет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова

Проспект Петра Григоренко снова будет носить имя советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщают местные СМИ.

Петиция с требованием вернуть проспекту историческое название набрала на сайте горсовета нужное количество подписей, после чего ее рассмотрели депутаты. Глава Харькова Геннадий Кернес активно поддерживал инициативу.

В результате 59 депутатов выступили за переименование проспекта, 13 были против. Как отмечают СМИ, у здания горсовета собрались протестующие против переименования.

Проспект был переименован в соответствии с законом о декоммунизации, вступившим на Украине в силу с 2015 года. Закон, запрещающий пропаганду советской символики, предполагает переименование городов и улиц, носящих названия в честь советских государственных деятелей.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #политика #декоммунизация #харьков

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