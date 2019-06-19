Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук найден мертвым. Скорее всего, чиновник по неосторожности застрелился. Об этом 19 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

Следствие предполагает, что Тымчук застрелился по время чистки наградного пистолета, передает агентство.

«Дмитрий Тымчук погиб. 40 минут назад. Чистил дома оружие и застрелился по неосторожности», – цитирует «Интерфакс» источника издания «Гордон».

Позже новость подтвердил депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

Тымчук погиб в возрасте 45 лет. Он был военным и политическим журналистом, подполковником запаса, а также популярным блогеров. В 2014 году он стал координатором группы «Информационное сопротивление», которая собирала информацию о ситуации в Донбассе. Также депутат возглавлял «Центр военно-политических исследований».

В прошлом году Тымчук попал под российские санкции. Кроме него они распространялись еще на 322 украинцев.