Медведев проведет совещания по достижению национальных целей развития

Все уровни власти должны сплотиться и в рамках своих компетенций бороться с бедностью в стране. Такое мнение выразил российский премьер Дмитрий Медведев на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.

По его словам, тема борьбы с бедностью и поддержки семей с детьми является злободневной темой.

«(Это требует работы) Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе», — сказал Медведев.

Кроме того, глава правительства пообещал провести серию совещаний по достижению национальных целей развития.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что его тревожит падение уровня жизни в стране. Если уровень бедность будет и дальше расти, может произойти социальный взрыв. В связи с этим он предложил меры, которые позволят снизить уровень бедности на 30-40 процентов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Кудрина эмоциональными и гипертрофированными.