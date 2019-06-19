ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по западу Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе 19 июня.

Обстрелы начали фиксировать после 3.00 ночи. Отмечается, что украинские военнослужащие выпустили более сотни снарядов запрещенного калибра. Атаку вели с позиций в районе Марьинки, удару подвергся Петровский район Донецка.

Более того, киевские военные открыли огонь в сторону населенных пунктов Жабичево и Васильевка. В настоящее время не поступало данных об убитых или раненных.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в конфликте погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с гражданской войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.