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ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

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14:10   19 Июня 2019
Ближнее зарубежье

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по западу Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе 19 июня.

Обстрелы начали фиксировать после 3.00 ночи. Отмечается, что украинские военнослужащие выпустили более сотни снарядов запрещенного калибра. Атаку вели с позиций в районе Марьинки, удару подвергся Петровский район Донецка.

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

Более того, киевские военные открыли огонь в сторону населенных пунктов Жабичево и Васильевка. В настоящее время не поступало данных об убитых или раненных.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в конфликте погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с гражданской войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.

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Автор: Анна Манц
#донбасс #украина #всу #донецк #обстрел

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