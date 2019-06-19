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Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

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14:09   19 Июня 2019
Россия

МИД РФ расстраивает отказ Зеленского от прямого диалога с Донецком и Луганском

МИД РФ расстраивает отказ Зеленского от прямого диалога с Донецком и Луганском

Слова лидера Украины Владимира Зеленского, что он не станет вести прямой диалог с Донецком и Луганском вызывают сожаление МИД РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в среду, 19 июня.

На пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Швейцарии Иньяцио Кассисом он отметил, что перед встречей в «нормадском формате» следует убедиться в договороспособности новых украинских властей.

«Пока расстраивает, что президент Зеленский, отвечая <...> на вопрос, будет ли он вести прямой диалог с Донецком и Луганском сказал: «Нет, не буду», — подчеркнул Лавров.

Лавров подчеркнул, общую позицию РФ и  Швейцарии касательно выполнения Украиной минского комплекса мер. По словам министра иностранных дел, ходе переговоров российская сторона также разъяснила швейцарским партнерам видение реализации Киевом и его западными покровителями минских договоренностей.

Глава МИД РФ также надеется, что после формирования нового правительства Украины ситуация с мирным урегулированием кризиса внутри страны приблизится к своему разрешению. 

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #минские соглашения #мид рф

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