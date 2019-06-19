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14:08   19 Июня 2019
Россия

СК РФ проверит всплывшие в СМИ связи Яшина и полиции Красносельского района

СК РФ проверит всплывшие в СМИ связи Яшина и полиции Красносельского района

Следователи начали проверку в отношении председателя депутатов московского муниципального округа «Красносельский» Ильи Яшина после появления в СМИ сведений о его коррупционных связях с сотрудниками полиции.

Отмечается, что он мог «вести дела» с участковыми уполномоченными полиции ОУУП Отдела лейтенантах Рушаном Умяровым и Артуром Джаппаровым, а также майором Владимиром Волченко. Об этом пишут «Nation news».

Как отмечается в Telegram-канале «Шавки Красовского», правоохранители предупреждают Яшина о «чужих» волонтерах или агитаторах в 45 округе столицы, от которого избирается муниципальный депутат.

Источники сообщают, что Яшин платит полиции за такое «наблюдение» 200 тысяч рублей. Также отмечалось, что Волченко держит в этом округе несколько борделей, а Яшин покрывает эту незаконную деятельность, пуская в ход свои служебные полномочия.

Запрос журналистов о проверке в отношении Яшина и трех полицейских направили на имя руководителя управления взаимодействия со СМИ, полковника юстиции Светланы Петренко. Сообщается, что его передали в обработку.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #ск рф #коррупция #общество #яшин

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