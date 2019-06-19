Размещение станций ГЛОНАСС в Африке положительно скажется на мировом рынке

Глобальную навигационную спутниковую систему (ГЛОНАСС) могут разместить на территории стран Азиатско-Тихоокеанского и Африканского регионов. Об этом сообщает 19 июня ФАН со ссылкой на гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельва.

Выступая на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже-2019», Савельев рассказал о переговорах по ГЛОНАССУ.

«Переговоры по вопросу размещения наземных станций ГЛОНАСС ведутся со странами Юго-Восточной Азии, Африканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов», — сообщил он журналисту ТАСС.

Савельев напомнил, что в этом месяце завершилось согласование межправительственного космического соглашения с Аргентиной. После его подписания Роскосмос установит на территории Аргентины станцию ГЛОНАСС. Ранее Аргентина и РФ договорились о совместном сотрудничестве в сфере спутниковой навигации.

По мнению Владимира Соловейчика, «мирная экспансия» отечественной системы ГЛОНАСС принесет пользу не только России, но и всему миру. Конкуренция на рынке поможет снизить цены, повысить качество услуги и уничтожить американскую и европейскую монополию. Ведь ГЛОНАСС — отличная альтернатива зарубежным аналогам, уверен эксперт.

«Политика сегодня» напоминает, ГЛОНАСС начали разрабатывать в 1976 году.