РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

Россия может поддержать предложение ООН по введению санкций против наследного принца Саудовской Аравии и других причастных к смерти журналиста Джамаля Хашшоги. Об этом сообщил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, также может быть назначена неформальная встреча Совбеза ООН для оценки этой ситуации. Для такой поддержки необходимы серьезные доказательства причастности представителей Саудовской Аравии к убийству журналиста.

Кроме того, спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар предложил ФБР провести собственное расследование по этому делу.

Напомним Хашшоги работал в американской газете Washington Post и с 2017 года проживал в США. В октябре 2018 года он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и больше его никто не видел. Позже появились сообщения о том, что журналист мертв, а к его смерти привела ссора с сотрудниками консульства.

Позже прокуратура Стамбула сообщила, что убийство Хашшоги было умышленным. Тело журналиста так и не обнаружили.