ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар признал Саудовскую Аравию виновной во внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Турции в октябре 2018 года.

Документ опубликован накануне официальной оценки результатов расследования убийства Хашогги в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Выводы спецдокладчика ООН озвучат 26 июня. Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли о собственном расследовании. Они отрицают международное расследование дела и привлечение к нему третьих стран.

«Убийство Хашукджи представляет собой внесудебное убийство, за которое несет ответственность Королевство Саудовской Аравии. Попытка его похищения также представляет собой нарушение международного права в области прав человека», — отмечается в докладе.

Опозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он работал обозревателем Washington Post и c 2017 года жил в США. в ночь на 20 октября стало известно, что Хашогги погиб в результате ссоры с сотрудниками дипмиссии.

Прокуратура Стамбула назвала убийство преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

Эр-Рияд заявил, что по делу арестовали 21 человек. Пятерым грозит смертная казнь.