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Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

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13:48   19 Июня 2019
Россия

РФ надеется, что Киев начнет следовать минским соглашениям

РФ надеется, что Киев начнет следовать минским соглашениям

Россия надеется, что Киев начнет следовать минским договоренностям после формирования новых структур в украинском правительстве, которые займутся данной сферой, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Он выступил на пресс-конференции со своим коллегой из Швейцарии Игнацио Кассисом 19 июня.

Дипломаты обсудили гражданскую войну на Украине и отметили общую позицию в необходимости «полной и последовательной реализации» минских соглашений. К тому же, министры затронули высказывания западных стран, которые «весьма своеобразно трактуют ситуацию с выполнением минского комплекса мер, связывая его полную реализацию исключительно с действиями российской стороны».

«Надеемся, что после формирования структур в новом украинском правительстве, которые будут заниматься этим вопросом, ситуация сможет измениться», — заявил Лавров.

Вместе с тем, Москва рассчитывает, что иностранные государства, покровительствующие Киеву, выполнят собственные обязательства.

РФ надеется, что Киев начнет следовать минским соглашениям

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в конфликте погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с гражданской войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.

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Автор: Анна Манц
#донбасс #украина #лавров

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