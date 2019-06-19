РФ надеется, что Киев начнет следовать минским соглашениям

Россия надеется, что Киев начнет следовать минским договоренностям после формирования новых структур в украинском правительстве, которые займутся данной сферой, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Он выступил на пресс-конференции со своим коллегой из Швейцарии Игнацио Кассисом 19 июня.

Дипломаты обсудили гражданскую войну на Украине и отметили общую позицию в необходимости «полной и последовательной реализации» минских соглашений. К тому же, министры затронули высказывания западных стран, которые «весьма своеобразно трактуют ситуацию с выполнением минского комплекса мер, связывая его полную реализацию исключительно с действиями российской стороны».

«Надеемся, что после формирования структур в новом украинском правительстве, которые будут заниматься этим вопросом, ситуация сможет измениться», — заявил Лавров.

Вместе с тем, Москва рассчитывает, что иностранные государства, покровительствующие Киеву, выполнят собственные обязательства.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в конфликте погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с гражданской войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.