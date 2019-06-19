Лукашенко отменил запрет на въезд в Белоруссию участницам Pussy Riot

Ранее участницам группы Pussy Riot, прибывшим в аэропорт Минска по пути в Киев, сообщили о действующем в отношении них запрете на въезд в республику. Информация об инциденте была обнародована в аккаунтах Pussy Riot в соцсетях в понедельник, 17 июня.

Запрет на въезд распространялся на Ольгу Курачеву и Веронику Никульшину. Последняя выбегала на поле в финале ЧМ по футболу в 2018 году.

В понедельник белорусский Госпогранкомитет подтвердил, что этим персонам запрещен въезд в республику.

В среду стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко поручил разрешить въезд в страну Курачевой и Никульшиной. Министерство внутренних дел Белоруссии сняло запрет на въезд.