Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка
РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

 ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции

ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции
Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка
РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

 ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции

ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции
13:25   19 Июня 2019
Россия

Хакеры могут украсть данные пользователей 76 процентов приложений

Хакеры могут украсть данные пользователей 76 процентов приложений

Небезопасное хранение данных, которое встречается в 76 процентах приложений на телефоне, может стать лазейкой для хакеров. Об этом говорится в исследовании компании Positive Technologies.

Таким образом, в руках злоумышленников могут оказаться пароли, финансовые и персональные данные, а также личная переписка. По словам экспертов, для кражи данных хакерам редко нужен физический допуск к смартфону. Около 89 процентов найденных уязвимостей могут быть задействованы с использованием вирусных программ.

Приложения для Android с критически опасными уязвимостями встречаются чаще, чем программы для iOS, однако соотношение не такое уж и большое (43% против 38%).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#хакеры #смартфон #криминал #киберпреступность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...