Хакеры могут украсть данные пользователей 76 процентов приложений

Небезопасное хранение данных, которое встречается в 76 процентах приложений на телефоне, может стать лазейкой для хакеров. Об этом говорится в исследовании компании Positive Technologies.

Таким образом, в руках злоумышленников могут оказаться пароли, финансовые и персональные данные, а также личная переписка. По словам экспертов, для кражи данных хакерам редко нужен физический допуск к смартфону. Около 89 процентов найденных уязвимостей могут быть задействованы с использованием вирусных программ.

Приложения для Android с критически опасными уязвимостями встречаются чаще, чем программы для iOS, однако соотношение не такое уж и большое (43% против 38%).