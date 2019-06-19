Видео задержания подозреваемых по делу о финансировании ИГ*появилось в сети

Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу опубликовало видео задержания лиц, подозреваемых по делу о финансировании «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).

На кадрах видно, что у мужчин изъяли деньги, банковские карты и средства связи.

Ранее сообщалось, что в нескольких российских регионах проходят масштабные обыски по делу о финансировании террористов проходят в среду, 19 июня. Задержаны двое подозреваемых в содействии ИГ. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Отмечается, что обыски уже прошли в Москве, Московской области, ХМАО, Красноярском крае, Астраханской области, Ставропольском крае и Республике Дагестан.

*Исламское государство (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в РФ.