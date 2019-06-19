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Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

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13:07   19 Июня 2019
Россия

Видео задержания подозреваемых по делу о финансировании ИГ*появилось в сети

Видео задержания подозреваемых по делу о финансировании ИГ*появилось в сети

Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу опубликовало видео задержания лиц, подозреваемых по делу о финансировании «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).

На кадрах видно, что у мужчин изъяли деньги, банковские карты и средства связи.

Ранее сообщалось, что в нескольких российских регионах проходят масштабные обыски по делу о финансировании террористов проходят в среду, 19 июня. Задержаны двое подозреваемых в содействии ИГ. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Отмечается, что обыски уже прошли в Москве, Московской области, ХМАО, Красноярском крае, Астраханской области, Ставропольском крае и Республике Дагестан.

*Исламское государство (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#иг #ск рф #обыски #тероризм

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