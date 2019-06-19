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Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

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13:25   19 Июня 2019
Политика

Песков заявил, что жители России не имеют представления о нацпроектах

Песков заявил, что жители России не имеют представления о нацпроектах

Россияне не имеют представления о национальных проектах. Об этом 19 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. 

«Пока уровень понимания [нацпроектов] оставляет желать лучшего, это действительно так», — прокомментировал Песков. 

По словам пресс-секретаря президента РФ, о недостаточной информированности населения по поводу нацпроектов видно по обращениями, которые граждане оставляют для прямой линии с Путиным. 

«Есть план призывать вас больше об этом писать, говорить, объяснять, анализировать. И, разумеется, в первую очередь повысить свою активность в этой области», — сказал он журналистам.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее призвала граждан активнее участвовать в реализации национальных проектов. Она отметила, что на сегодняшний день о проектах слышали 44% россиян. И только 7% имеют о них представление. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #общество #нацпроекты

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