Песков заявил, что жители России не имеют представления о нацпроектах

Россияне не имеют представления о национальных проектах. Об этом 19 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Пока уровень понимания [нацпроектов] оставляет желать лучшего, это действительно так», — прокомментировал Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, о недостаточной информированности населения по поводу нацпроектов видно по обращениями, которые граждане оставляют для прямой линии с Путиным.

«Есть план призывать вас больше об этом писать, говорить, объяснять, анализировать. И, разумеется, в первую очередь повысить свою активность в этой области», — сказал он журналистам.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее призвала граждан активнее участвовать в реализации национальных проектов. Она отметила, что на сегодняшний день о проектах слышали 44% россиян. И только 7% имеют о них представление.