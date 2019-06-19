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Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

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12:54   19 Июня 2019
Россия

Уголовное дело завели после гибели мужчины в драке у метро в Москве

Уголовное дело завели после гибели мужчины в драке у метро в Москве

По факту убийства мужчины в восточной части Москвы у метро «Электрозаводская» завели уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского главка СКР Юлия Иванова, пишет РИА Новости.

Участниками драки стали выходцы из одной из стран СНГ. Отмечается, что они были пьяны. Возникший между ними конфликт закончился поножовщиной. В инциденте, предположительно, участвовали четыре человека. Один из пострадавших успел забежать в метро, где позже скончался. По информации правоохранителей, еще трое участника драки получили ранения.

Уголовное дело заведено по статье об убийстве. Следователи осматривают место драки, устанавливают личности участников конфликта.

Ранее сообщалось, что драка произошла около шести утра (мск).

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Автор: Ольга Шпакова
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