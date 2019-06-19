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13:05   19 Июня 2019
Россия

СП проверит ряд госкорпораций по новым методикам

СП проверит ряд госкорпораций по новым методикам

Счетная палата готовит комплексные проверки определенных государственных корпораций. Мероприятия будут проводить в соответствии с новыми методиками, рассказал глава ведомства Алексей Кудрин на заседании думского комитета по регламенту 19 июня.

Он напомнил об изменении закона о СП. Правки позволили более тщательно и объемно смотреть на деятельность госкорпораций.

«Мы впервые сейчас готовим комплексные проверки для государственных корпораций по выполнению стратегических задач, KPI, которые до сих пор фактически не рассматривались, качества корпоративного управления, всех процедур внутри этих корпораций, систему государственных закупок, которые не ограничиваются только 223 законом, систему вознаграждений, бонусов, потому что она должна быть ориентирована на выполнение задач», — сказал Кудрин.

Новые методики по анализу готовятся. Ранее подобные проверки проводили всего несколько раз.

«А мы сейчас хотим сделать это постоянной практикой», — добавил глава ведомства.

Кудрин отметил важную роль госкорпораций в экономическом росте и судьбе отраслей. Ведь эти активы находятся в государственном управлении, а не в частной собственности.

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Автор: Анна Манц
#проверка #кудрин #госкорпорации #сп

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