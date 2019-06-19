Песков сообщил, что новостей о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль подготавливает график двусторонних встреч на полях саммита G20 в Японии. Никаких новостей по поводу встречи Путина и Трампа нет.

«По этой теме пока нам сказать конкретно нечего», — сказал Песков.

Тогда журналисты попросили прокомментировать информацию одного из Telegram-каналов, согласно которой переговоры Путина и Трампа запланированы на 28 июня. Представитель Кремля сказал, что ничего об этом не знает.

Напомним, российский и американский лидеры впервые встретились в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге. Потом состоялась встреча в Хельсинки и на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре прошлого года.