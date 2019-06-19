Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка
РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

 ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции

ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции
Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка
РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

 ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции

ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции
12:58   19 Июня 2019
Россия

Песков сообщил, что новостей о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет

Песков сообщил, что новостей о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль подготавливает график двусторонних встреч на полях саммита G20 в Японии. Никаких новостей по поводу встречи Путина и Трампа нет.

«По этой теме пока нам сказать конкретно нечего», — сказал Песков.

Тогда журналисты попросили прокомментировать информацию одного из Telegram-каналов, согласно которой переговоры Путина и Трампа запланированы на 28 июня. Представитель Кремля сказал, что ничего об этом не знает.

Напомним, российский и американский лидеры впервые встретились в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге. Потом состоялась встреча в Хельсинки и на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре прошлого года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#путин #g20 #политика #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...