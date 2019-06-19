Глава Екатеринбурга не исключает, что опрос о храме пройдет в июле

Екатеринбургский мэр Александр Высокинский не исключает проведения опроса о строительстве храма святой Екатерины в конце июля, а не в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в среду, 19 июня.

Ранее стало известно, что местная епархия РПЦ отказалась от планов построить собор святой Екатерины в сквере возле театра драмы, где в мае проходили акции протеста. Председатель гордумы, глава рабочей группы по опросу Игорь Володин заявил, что территория сквера уберут из списка площадок для опроса по месту возведения храма, а сам опрос, предположительно, пройдет 14-15 сентября.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства религиозного сооружения в городском сквере, после чего местные власти решили провести опрос жителей.

Ранее Высокинский заявлял, что по итогам опроса власти продолжат диалог с горожанами: планируется провести мероприятия по выбору нового местоположения храма, а также совместное проведение работ по техническому проекту.

На заседании рабочей группы 26 июня предполагается утвердить окончательный список площадок.