Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к российским контрсанкциям

Агропромышленный сектор ЕС справился с контрсанкциями РФ, заявила глава европейской дипломатии.

Агропродовольственный сектор Европейского союза после введения санкций перенес определенные трудности, но показал свою устойчивость и большая часть попавших под ограничительные меры секторов нашла альтернативные рынки, сказала она, передает пресс-служба Европарламента.

C 2013 года общий экспорт сельхозпродукции ЕС в третьи страны увеличился на 14,6 процентов, а в прошлом году он достиг отметки в 137,4 миллиарда евро, отметила Федерика Могерини.

Россия ввела эмбарго на импорт ряда продуктов из Америки, Евросоюза, Австралии и Норвегии в качестве ответных мер на санкции.