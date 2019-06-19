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Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка
РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

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12:37   19 Июня 2019
Весь мир

Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к российским контрсанкциям

Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к российским контрсанкциям

Агропромышленный сектор ЕС справился с контрсанкциями РФ, заявила глава европейской дипломатии.

Агропродовольственный сектор Европейского союза после введения санкций перенес определенные трудности, но показал свою устойчивость и большая часть попавших под ограничительные меры секторов нашла альтернативные рынки, сказала она, передает пресс-служба Европарламента.

C 2013 года общий экспорт сельхозпродукции ЕС в третьи страны увеличился на 14,6 процентов, а в прошлом году он достиг отметки в 137,4 миллиарда евро, отметила Федерика Могерини.

Россия ввела эмбарго на импорт ряда продуктов из Америки, Евросоюза, Австралии и Норвегии в качестве ответных мер на санкции.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #евросоюз #экономика #санкции #могерини

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