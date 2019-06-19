Спасатели предупредили москвичей о жаре до 31 градуса 19 июня

Воздух в Москве может прогреться до 31 градуса в среду, 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 19 июня местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–31 градус», — говорится в сообщении.

Гостям и жителям столицы спасатели рекомендуют носить легкую и светлую одежду из натуральных тканей, не забывать про головные уборы, пить больше воды и стараться меньше времени находиться на солнце.