Спасатели предупредили москвичей о жаре до 31 градуса 19 июня
Воздух в Москве может прогреться до 31 градуса в среду, 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 19 июня местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–31 градус», — говорится в сообщении.
Гостям и жителям столицы спасатели рекомендуют носить легкую и светлую одежду из натуральных тканей, не забывать про головные уборы, пить больше воды и стараться меньше времени находиться на солнце.
Прогноз погоды по Москве на 19-23 июня 2019 г. В столичном регионе температура вновь повышается. #Гтдрометцентр #прогнозпогоды #Москва #лето2019 https://t.co/HpBv8aT7d0— Гидрометцентр России (@meteoinfo_ru) June 18, 2019