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Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка
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12:28   19 Июня 2019
Россия

Спасатели предупредили москвичей о жаре до 31 градуса 19 июня

Спасатели предупредили москвичей о жаре до 31 градуса 19 июня

Воздух в Москве может прогреться до 31 градуса в среду, 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 19 июня местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–31 градус», — говорится в сообщении.

Гостям и жителям столицы спасатели рекомендуют носить легкую и светлую одежду из натуральных тканей, не забывать про головные уборы, пить больше воды и стараться меньше времени находиться на солнце. 

 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #лето #общество #гидрометцентр

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