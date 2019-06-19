Активисты передали в ЗакС более 10 тысяч подписей за лишение Резника мандата после наркоскандала

Активисты передали в Законодательное собрание Санкт-Петербурга свыше десяти тысяч подписей граждан, которые выступили за лишение депутата Максима Резника депутатского мандата. Об этом сообщают «Невские новости» 19 июня.

Каждый из подписавшихся уверен, что Резник страдает наркоманией, что порочит представителей власти, а также подрывает их авторитет.

Кроме мандата, россияне просят отстранить парламентария от должности председателя комиссии по образованию, культуре и науке, исключить его из комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Начало сбора подписей стартовало 5 июня. Активисты просят принять решение по Резнику в течение недели.

Резник оказался в центре внимания после первомайской демонстрации. На мирном шествии он вел себя неадекватно, провоцировал людей и выкрикивал лозунги. Позже в сети появились видеозаписи, на которых он, предположительно, употребляет запрещенные вещества.

Депутат никак не комментирует информацию, а также отказался проходить медицинское освидетельствование. Недавно Резник с женой посещали Чехию. Их заметили в магазине, который продает аксессуары для курения. На пражских улицах он вновь курил, предположительно, легкие наркотики. Стоит отметить, что в стране это не запрещается.

По прибытии в петербургский аэропорт «Пулково» он вел себя странно. Позднее в дом его матери прибыли врачи клиники, которая специализируется на помощи алкозависимым. Источники говорили о «белой горячке», а супруга Резника сообщала о сердечном приступе из-за общественного резонанса.