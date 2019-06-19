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Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

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12:14   19 Июня 2019
Россия

Вице-мэр Екатеринбурга считает, что акцию с табличками устроили политтехнологи

Вице-мэр Екатеринбурга считает, что акцию с табличками устроили политтехнологи

Замглавы Екатеринбурга Екатерина Куземка заявила, что таблички с надписями «Город бесов» и «Город храбрых» на въезде в город и в самом городе устанавливают политтехнологи. Об этом она написала в Facebook в среду, 19 июня.

«Вот смотрю я, как наши МУПы две недели отдирали наклейки с «городом бесов», смотрю на заранее заготовленные таблички двух видов и понимаю: работают политтехнологи», — считает вице-мэр.

По ее словам, даже если тех, кто таблички устанавливал, поймают, то «ничего не узнают».

Напомним, в понедельник указатель «Город бесов» появился на въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта. Вскоре его демонтировали по предписанию ГИБДД.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей города не вестись на провокации. Он предложил повесить на въезде в город табличку с надписью «Город храбрых». Во вторник на въезде в Екатеринбург установили новый дорожный знак с надписью «Город храбрых»

По данным местных СМИ, наклейки «Город бесов» появляются и на территории города.

Ранее стало известно, что местная епархия РПЦ отказалась от планов построить собор святой Екатерины в сквере возле театра драмы. Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства в городском сквере, после чего местные власти решили провести опрос жителей о будущем месте религиозного сооружения.

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Автор: Арсений Аскольский
#екатеринбург #политтехнологии #город бесов

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