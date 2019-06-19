Юрист из Воронежа основала фонд помощи особым детям

Многодетная Мать Марина Булгакова открыла фонд помощи детям с редкими заболеваниями, который назвала в честь дочери — «Стеша». Об этом 19 июня сообщает ФАН.

Три года назад основательница фонда родила третьего ребенка — девочку Стешу. К пяти месяцам у нее диагностировали двигательные нарушения. Мать девочки начала искать причины заболевания, которые так и не удалось найти.

«Два года своей жизни я провела с ней в реанимации. В один момент, когда пребывание с ребенком стало невозможно по ОМС, требовались космические деньги — около 30 тысяч в день», — рассказала она.

Марина рассказала свою непростую историю в социальных сетях. Она не просила помощи, а хотела поделиться опытом, чтобы родители, столкнувшиеся с такой же ситуацией, не отчаивались. Но неравнодушные люди решили помочь финансово, и Стешу удалось спасти. Так родилась идея создать фонд.

В настоящее время фонд имеет пятеро подопечных — это дети с редкими заболеваниями, которым врачи давали неутешительные прогнозы. Однако они живут и развиваются. Их родители получают не только финансовую помощь, но и ценную информацию для спасения жизни детей.

При фонде была разработана «Школа особого материнства», в которой родители могут получить ответы на важные вопросы от специалистов.

В рамках школы удалось поддержать три семьи. В одной из них ребенок умер, но благодаря поддержке фонда родители смогли это пережить.

Сейчас в планах у многодетной мамы представить программу на президентский грант. Булгакова хочет реализовать проект «Школы особого материнства» на долгосрочной основе.