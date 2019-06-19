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Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

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12:07   19 Июня 2019
Россия

Россия отправит в ближайшее время в США три ракетных двигателя РД-180

Россия отправит в ближайшее время в США три ракетных двигателя РД-180

Российское научно-производственное объединение Энергомаш готовит к отправке в США три двигателя РД-180, которые предназначены для использования на ракетах-носителях Atlas-5.

Представители компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС уже подписали необходимые документы на поставку. Кроме того, работу завершила приемо-сдаточная комиссия по приемке заказчиком партии двигателей РД-180. Это первая поставка систем в 2019 году. 

Напомним, Энергомаш производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя «Ангара», РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. Кроме того, сейчас НПО разрабатывает двигатель РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #энергомаш #рд-180

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