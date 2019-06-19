Суперкомпьютеры из РФ попали в рейтинг самых производительных машин в мире

Суперкомпьютеры Московского государственного университета «Ломоносов-2» и Росгидромета стоят на 93 и 365 местах соответственно в рейтинге самых производительных вычислительных машин в мире, сообщили на сайте проекта-организатора Top500.

Максимальная производительность подобных машин измеряется в терафлопсах. Один терафлопс — это триллион операций с плавающей запятой в секунду. Суперкомпьютер из МГУ «Ломоносов-2» способен выполнить 2 478 триллионов операций за секунду, а производительность машины из Росгидромета оценивается в 1 293 терафлопса.

В ноябрьском рейтинге прошлого года вычислительные системы стояли на 79 и 238 строчках соответственно. К тому же, в перечне был еще один российский суперкомпьютер — «Ломоносов», который занимал тогда 487 позицию.

На первом месте рейтинга оказалась американская система Summit, которая находится в Национальной исследовательской лаборатории в Оук Ридже. За ней — комплекс США из Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии. Бронзу взяла китайская вычислительная машина Sunway TaihuLight из Национального центра суперкомпьютеров в городе Уси провинции Цзянсу.