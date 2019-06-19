Масштабные обыски по делу о финансировании ИГ* проходят в России

Масштабные обыски по делу о финансировании деятельности «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) проходят в семи регионах РФ в среду, 19 июня. Задержаны двое подозреваемых в содействии терроризму.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

Отмечается, что обыски уже прошли в Москве, Московской области, ХМАО, Красноярском крае, Астраханской области, Ставропольском крае и Республике Дагестан.

По данным СК РФ, с 2014 по 2017 год россияне-члены ИГ, находясь на территории Сирии, организовывали финансирование этой организации. Подозреваемые привлекли к деятельности жителей Дагестана, которые собирали в деньги в ряде российских регионов через платежные системы и банковские карты.

Задержанные собрали около восьми миллионов рублей от более чем 200 лиц. Сейчас следствие устанавливает роль подозреваемых в деле, также проверяет задержанных на причастность к иным преступлениям.

*Исламское государство (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в РФ.