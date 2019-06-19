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Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

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11:46   19 Июня 2019
Россия

Масштабные обыски по делу о финансировании ИГ* проходят в России

Масштабные обыски по делу о финансировании ИГ* проходят в России

Масштабные обыски по делу о финансировании деятельности «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) проходят в семи регионах РФ в среду, 19 июня. Задержаны двое подозреваемых в содействии терроризму. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения. 

Отмечается, что обыски уже прошли в Москве, Московской области, ХМАО, Красноярском крае, Астраханской области, Ставропольском крае и Республике Дагестан.

Масштабные обыски по делу о финансировании ИГ* проходят в России

По данным СК РФ, с 2014 по 2017 год россияне-члены ИГ, находясь на территории Сирии, организовывали финансирование этой организации. Подозреваемые привлекли к деятельности жителей Дагестана, которые собирали в деньги в ряде российских регионов через платежные системы и банковские карты.

Задержанные собрали около восьми миллионов  рублей от более чем 200 лиц. Сейчас следствие устанавливает роль подозреваемых в деле, также проверяет задержанных на причастность к иным преступлениям.

*Исламское государство (ИГ)  — террористическая организация, запрещенная в РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#иг #ск рф #обыски

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