Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка
РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

 ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции

ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции
Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка
РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

 ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции

ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции
11:37   19 Июня 2019
Россия

Депутат Анохин оставил на трибуне ЗакСа тест на наркотики для Резника

Депутат Анохин оставил на трибуне ЗакСа тест на наркотики для Резника

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Андрей Анохин с парламентской трибуны обратился к своему коллеге Максиму Резнику с просьбой пройти тест на наркотики, сообщают «Невские новости» 19 июня.

В Заксобрании в среду обсуждают изменение Социального кодекса Петербурга. Анохин продемонстрировал собравшимся тест на наркотики и пообещал оставить его на трибуне.

«Сходите в амбулаторию, а потом поднимайтесь на эту трибуну», — обратился он к Резнику.

Резник оказался в центре внимания после первомайской демонстрации. На мирном шествии он вел себя неадекватно, провоцировал людей и выкрикивал лозунги. Позже в сети появились видеозаписи, на которых он, предположительно, употребляет запрещенные вещества. 

Депутат никак не комментирует информацию, а также отказался проходить медицинское освидетельствование. Недавно Резник с женой посещали Чехию. Их заметили в магазине, который продает аксессуары для курения. На пражских улицах он вновь курил, предположительно, легкие наркотики. Стоит отметить, что в стране это не запрещается.

По прибытии в петербургский аэропорт «Пулково» он вел себя странно. Позднее в дом его матери прибыли врачи клиники, которая специализируется на помощи алкозависимым. Источники говорили о «белой горячке», а супруга Резника сообщала о сердечном приступе из-за общественного резонанса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#петербург #закс #наркотики #резник #анохин #тест

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...