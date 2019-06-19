Депутат Анохин оставил на трибуне ЗакСа тест на наркотики для Резника

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Андрей Анохин с парламентской трибуны обратился к своему коллеге Максиму Резнику с просьбой пройти тест на наркотики, сообщают «Невские новости» 19 июня.

В Заксобрании в среду обсуждают изменение Социального кодекса Петербурга. Анохин продемонстрировал собравшимся тест на наркотики и пообещал оставить его на трибуне.

«Сходите в амбулаторию, а потом поднимайтесь на эту трибуну», — обратился он к Резнику.

Резник оказался в центре внимания после первомайской демонстрации. На мирном шествии он вел себя неадекватно, провоцировал людей и выкрикивал лозунги. Позже в сети появились видеозаписи, на которых он, предположительно, употребляет запрещенные вещества.

Депутат никак не комментирует информацию, а также отказался проходить медицинское освидетельствование. Недавно Резник с женой посещали Чехию. Их заметили в магазине, который продает аксессуары для курения. На пражских улицах он вновь курил, предположительно, легкие наркотики. Стоит отметить, что в стране это не запрещается.

По прибытии в петербургский аэропорт «Пулково» он вел себя странно. Позднее в дом его матери прибыли врачи клиники, которая специализируется на помощи алкозависимым. Источники говорили о «белой горячке», а супруга Резника сообщала о сердечном приступе из-за общественного резонанса.