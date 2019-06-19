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Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

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11:21   19 Июня 2019
Россия

Жертвой массовой драки у метро в Москве стал один человек

Жертвой массовой драки у метро в Москве стал один человек

Массовая драка с ножом произошла на востоке Москвы в среду, 19 июня. В потасовке участвовали выходцы из Средней Азии. В результате ЧП один человек погиб, трое ранены.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, драка произошла примерно в 06.00 у входа на станцию метро «Электрозаводская».

По предварительной информации, участники потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из мужчин достал нож и атаковал четырех человек. Один из пострадавших забежал в метро и скончался.

На месте преступления работают правоохранители. Решается вопрос о возбуждении дела.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #драка #чп

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