Злоумышленники спекулируют на помощи детям в Судане ради лайков в Instagram

Злоумышленники воспользовались переворотом в Судане, чтобы накручивать подписчиков в Instagram. Они публиковали фейковые новости и ложную информацию для привлечения внимания к аккаунтам в соцсетях. Об этом 19 июня сообщает ФАН.

Ранее в Судане произошел военный переворот. Жители страны начали запускать теги в поддержку протестующих граждан. Однако вместо аккаунтов гуманитарных организаций они увидели профили, авторы которых обещают помочь жертвам за лайки. Впервые это заметила журналистка The Atlantic Тейлор Лоренц.

Так, автор аккаунта @SudanMealProject дал слово помочь продовольствием детям, если его публикации начнут репостить. Таким способом он набрал 400 тысяч подписчиков за несколько дней. Однако отправить еду и медикаменты в Судан могут только правозащитные организации.

Журналисты решили написать автору страницы, но он не смог доказать, что сотрудничает с гуманитарными организациями.

«Я просто набираю подписчиков и привлекаю внимание», — честно сказал он.

В будущем из-за большого количества подписчиков злоумышленник сможет монетизировать страницу.

По мнению аналитика Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгения Валяева, фейки нельзя окончательно искоренить, они все равно останутся неотъемлемой частью интернет-пространства. Однако снизить их эффект все-таки можно.

«Для этого нужно уметь пользоваться рядом простых правил, а начать можно с привычки перепроверять информацию. Именно проверка интернет-пользователями фактов может существенно усложнить жизнь любым мошенникам и снизить эффективность фейк-ньюс вообще», — считает эксперт.

Валяев напомнил, что современное общество должно быть готово к информационным войнам. Поэтому следует взять в привычку перепроверять информацию. Он отметил, что это сложная работа, которую должно проводить само общество, а государству не следует ей мешать.