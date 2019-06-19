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Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

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11:00   19 Июня 2019
Россия

Террористы печатают оружие дома на 3D-принтерах

Террористы печатают оружие дома на 3D-принтерах

Террористы начали изготавливать оружия на 3D-принтерах, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. Его слова 19 июня передает РИА Новости.

В среду в Уфе проходит Х международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. 

«Выявлены случаи использования террористами 3D-принтеров, позволяющих в домашних условиях изготавливать из полимерных материалов не только холодное, но и огнестрельное оружие, которое, как известно, невозможно обнаружить металлодетектором», — сообщил Коков.

По словам заместителя секретаря Совета безопасности РФ, последние годы проблема незаконного вмешательства боевиков в работу автоматизированных систем управления потенциально опасных объектов становится все более актуальной. 

Ранее на этой же встрече Коков заявил, что террористы пытаются заполучить ядерное и биологическое оружие. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #терроризм #политика #общество

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