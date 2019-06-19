Трампу и Ирану по силам выбраться из ловушки демократов с помощью ракетного удара

Глава Белого дома Дональд Трамп официально вступил в президентскую гонку на выборах-2020. Основными тезисами его кампании станут патриотизм и возрождение американской экономики. Патриотизм – инструмент обоюдоострый. Оппоненты Трампа — демократы — попытаются ему это доказать на примере Ирана.

Вообще война для американских политиков — лучший способ решения собственных предвыборных проблем. Они это уже неоднократно доказывали и мир заплатил за их амбиции многими тысячами жизней и закатанными в каменный век территориями. А потому то, что происходит сегодня, это не исключение, а правило.

Как втянуть Трампа в войну

Нынешняя администрация в Белом Доме начала иранскую партию не для того, чтобы втянуть себя в новый военный конфликт. Тегеран интересует Трампа исключительно с экономической точки зрения, как удобный инструмент давления на союзников и способ регулирования нефтяных цен и потоков.

Между тем, его оппоненты сегодня делают все, чтобы втянуть Трампа в безнадежный военный конфликт с Ираном. Они даже полностью изменили свое отношение к этой стране и тем договоренностям, которые были подписаны их представителем Бараком Обамой во время его президентской каденции.

Две атаки на танкеры в районе Оманского залива, вероятнее всего, были предприняты по команде американских оппонентов Трампа. Информационные ресурсы демократов, в отличие от тех, которые ориентируются на Госдеп, раз за разом раздувают эту тему и с каждым разом требуют от президента все более решительных действий.

Со страниц The New York Times уже раздаются призывы нанести ракетные удары по иранскому флоту, чтобы предотвратить новые атаки на гражданские суда в регионе.

И на этом фоне, да еще и в условиях набирающей обороты предвыборной гонки, Дональд Трамп не может не действовать, чтобы не потерять лицо перед американскими избирателями.

«Сирийский сценарий»

Вероятнее всего, официальный Вашингтон попытается решить проблему малой кровью, тем более, что у него уже есть опыт подобных операций в Сирии.

В начале апреля 2018 года американцы провели химическую провокацию в сирийском городе Думе. От отравляющих газов якобы погибли десятки человек, ответственность за смерть которых Вашингтон, естественно, возложил на сирийское руководство. «Мировая общественность» требовала возмездия и оно наступило.

Но еще накануне стало известно : Трамп через свои каналы договорился с Москвой и Дамаском, что удар этот вынужденный и он не хочет иметь из-за него больших политических проблем.

Весь спектакль был разыгран актерами, как по нотам. Американцы нанесли массированный удар крылатыми ракетами по нескольким сирийским пустым объектам, на чем конфликт и был исчерпан. Асад продолжил освобождать свою территорию от террористов, которые после этого были брошены Госдепом на произвол судьбы и быстро сдались, а Россия на реальном примере продемонстрировала реальную мощь своих систем радиоэлектронной борьбы.

Как это может быть в Иране

Оговоримся сразу, пока в Вашингтоне решение о нанесении ударов по иранским объектам не принято и градус накала страстей не делает этот вариант 100%. Но он растет, как растет и вероятность такого сценария.

А значит, можно порассуждать, как именно Трамп будет уходить из расставляемой ему ловушки.

Пока задумка «демократов» выглядит следующим образом. Им нужно вынудить Трампа нанести удар по Ирану, чтобы тот ответил на это ракетным ударом по Саудовской Аравии и/или Израилю. После этого очередная вялотекущая (или не очень) война в Персидском заливе будет неизбежна. Это можно будет преподнести американскому избирателю, как неспособность нынешней администрации решать международные проблемы, а также опасность нахождения не в меру агрессивного Трампа у руля США еще на один срок. Одновременно это потребует от нынешнего президента США сворачивание торговой войны с Китаем, чего американские демократы добиваются от него в первую очередь.

А значит, у Трампа в этом случае не останется иного выбора, как договариваться с Ираном. В чем может быть суть этих договоренностей? Вашингтон выбирает цель и наносит по ней удар. Иран его успешно отбивает, в т.ч. с помощью недавно поставленных в страну российских ЗРК С-300 и … не наносит ответного удара «возмездия» (либо наносит его крайне неэффективно, как и американцы). Кстати, этот момент станет важным маркером наличия договоренностей двух стран. А потом, Вашингтон резко сбавит санкционное давление в обмен на символические уступки Тегерана. Таким образом Трамп выйдет сухим из воды и получит несколько очков в свою пользу в избирательной кампании, а Тегеран относительно дешево отделается от санкционной войны, которая ему сегодня весьма и весьма досаждает.

В противном случае Трампу придется несладко. Потому что, если он даст себя втянуть в новую большую войну, те же воинствующие сегодня журналисты из The New York Times не оставят от его имиджа камня на камне. Ничего личного, как говорят сами американцы.

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