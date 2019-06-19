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11:13   19 Июня 2019
Россия

Жители Асбеста попросили Путина переселить чиновников в их аварийное жилье

Жители Асбеста попросили Путина переселить чиновников в их аварийное жилье

Жители города Асбест в Свердловской области обратились с видеообращением к главе государства Владимиру Путину с просьбой переселить в их дома, которые находятся в аварийном состоянии, местных чиновников, которые уже несколько лет переносят сроки расселения. 

По словам горожан, они живут в деревянных домах, которые были построены еще в 1930-х годах. В 2010 году жилье признали аварийным, но местные власти постоянно переносят сроки расселения. Жители сетуют, что в домах протекают крыши, окна не открываются, а стены покосились на 40 сантиметров. С 2017 года в некоторых нет никакого водоснабжения.

«Просим принять меры, разобраться с нашими чиновниками или переселить их в наши дома», – говорится в обращении, опубликованном в преддверии прямой линии.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #аварийное жилье #прямая линия #асбест

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