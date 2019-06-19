Жители Асбеста попросили Путина переселить чиновников в их аварийное жилье
Жители города Асбест в Свердловской области обратились с видеообращением к главе государства Владимиру Путину с просьбой переселить в их дома, которые находятся в аварийном состоянии, местных чиновников, которые уже несколько лет переносят сроки расселения.
По словам горожан, они живут в деревянных домах, которые были построены еще в 1930-х годах. В 2010 году жилье признали аварийным, но местные власти постоянно переносят сроки расселения. Жители сетуют, что в домах протекают крыши, окна не открываются, а стены покосились на 40 сантиметров. С 2017 года в некоторых нет никакого водоснабжения.
«Просим принять меры, разобраться с нашими чиновниками или переселить их в наши дома», – говорится в обращении, опубликованном в преддверии прямой линии.